Joana Marques recebeu hoje, 23 de março, nas manhãs da Renascença, Éder Lopes. Esta era uma ocasião muito aguardada uma vez que a radialista tem estado envolvida num 'bate-boca' com Susana Torres, a antiga coach do ex-atleta.

Na altura, entre outras 'piadas', Joana destacou o preço que Susana cobrava por uma sessão, cerca de 625 euros.

Confrontado com as declarações da profissional, Éder acabou por desmentir as mesmas.

"Fernando Santos prometeu-te num determinado jogo que tu ias jogar?", questionou Joana. "Não acredito que ele prometa alguma coisa a alguém. Prometeu aos portugueses!", respondeu Éder.

"Depois ligaste, obviamente, para a Susana Torres a chorar". "Posso contar pelos dedos as vezes que chorei na vida. Claro que não", afirmou entre risos.

Por último, o convidado considerou que era "completamente descabido" o alegado objetivo que Susana dizia que Éder tinha, nomeadamente, o de ser o melhor marcador da Seleção.

Eis o momento:

