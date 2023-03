Ousadia e coragem são características que não faltam a Joana Marques. A humorista, esta quinta-feira, dia 23 de março, deu uma nova vida a uma polémica que parecia estar enterrada - pelo menos, era isso que todos pensávamos.

Para perceber tudo, importa recuar ao dia 9 de março, altura em que Joana Marques fez uma nova paródia com Susana Torres no 'Extremamente Desagradável'.

Nesse episódio, a estrela das 'Três da Manhã' brincou com o valor cobrado pela empreendedora em cada sessão de mental coaching - 625 euros - e mais tarde chegou mesmo a 'enviar' o montante para Susana Torres por MBWay.

Agora, Joana Marques partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge com Éder, que ajudou a tornar Susana Torres conhecida. O jogador marcou o golo da vitória portuguesa no Euro 2016 e sempre apontou o acompanhamento da mental coach como decisivo nessa caminhada.

"É com enorme orgulho que partilho convosco o meu novo projeto: sou, a partir de hoje, a nova mental coach do Éder. Dou garantia de resultados: comigo, o Éder nunca mais perderá um jogo em competições oficiais (o facto de já se ter retirado do futebol pode ajudar, mas é sobretudo uma questão de mindset e pensamento positivo)", atirou a humorista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram rendidos à brincadeira e 'inundaram' a caixa de comentários com 'emojis' de gargalhadas.

