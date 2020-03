Eva Amurri e Kyle Martino estão oficialmente divorciados, depois de terem dado o nó há oito anos. A divisão que aconteceu pouco antes do terceiro filho nascer.

O divórcio do casal foi finalizado no dia 4 de fevereiro, cerca de um mês antes da chegada do bebé, como confirmou o Page Six.

Eva, de 35 anos, entrou com o pedido para oficializar a separação no dia 3 de janeiro, em Connecticut, como é apresentado nos documentos do tribunal. O anúncio da separação aconteceu meses antes, em novembro do ano passado, apenas dois meses depois de terem revelado ao mundo que estavam à espera do terceiro filho.

O bebé, Mateo Antoni Martino, nasceu na passada sexta-feira, 13 de março, e junta-se aos dois filhos mais velhos do agora ex-casal, Marlowe Mae, de cinco anos, e James, de três.

