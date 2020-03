No meio de todo o alerta à volta da Covid-19 uma boa notícia chegou à casa de Pimpinha Jardim. A apresentadora da TVI foi mãe pela terceira vez esta terça-feira, dia 17, e fez questão de partilhar com os seguidores do Instagram a novidade, revelando novos pormenores do nascimento do pequeno Tomás.

"O Tomás nasceu hoje com 3,530k. Estamos todos bem e muito felizes com a chegada deste novo bebé à nossa família. Em tempos de apreensão não podíamos ter recebido melhor presente da vida! As visitas da família e dos amigos vão ser feitas por videochamada, na certeza que melhores tempos virão!", sublinhou.

O menino é fruto do casamento da filha de Cinha Jardim com Francisco Spínola.

Leia Também: Eis a primeira foto do filho recém-nascido de Pimpinha Jardim