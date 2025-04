Pimpinha Jardim continua a dedicar todo o seu tempo aos filhos, Francisco, Raul e Tomás.

A apresentadora está nos Estados Unidos da América com as crianças, com um casal de amigos e respetivos filhos, e tem vivido muitas aventuras.

Já tiveram oportunidade de conhecer NASA Kennedy Space Centre e, desta vez, foram até à Disney World em Orlando.

Esta viagem em família surge semanas depois de Pimpinha e Francisco Spínola anunciaram a separação. O ex-casal esteve 20 anos juntos.

Leia Também: Uma aventura... no 'espaço'. Pimpinha Jardim e filhos de férias