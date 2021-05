Depois de Portugal se ter apurado para a final da Eurovisão, com os The Black Mamba a representar o país com a música 'Love Is On My Side', várias figuras públicas recorreram às redes sociais para destacar este momento especial.

Além de José Carlos Malato, que está em Roterdão a acompanhar o evento internacional, também Tânia Ribas de Oliveira e Vasco Palmeirim não deixaram de festejar a conquista.

"Quando ouvi o 'Love is on my Side' pela primeira vez, pensei: 'se a canção ganhar o festival da canção, será épico ver o Tatanka sacar um solo de guitarra no palco da Eurovisão'. E foi. The Black Mamba: vocês rockam tanto, pá. Orgulho em vocês!!! Parabéns", disse Vasco Palmeirim.

Por sua vez, Tânia Ribas escreveu no Instagram: "Portugal na Eurovisão. The Black Mamba a mostrar como se faz. Estamos na final".

