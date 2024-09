Tânia Ribas de Oliveira acaba de anunciar o lançamento de um livro de memórias escrito por si.

'Ser feliz nos dias normais - O lado extraordinário da vida' já está em pré-venda nas plataformas digitais e chega às livrarias a 17 de outubro.

"Aqui está novidade!!! Lancei um livro. Durante anos fui escrevendo o que vivia e sentia. Fui guardando conquistas, alegrias, desafios, perdas, recomeços e encontros. Faço televisão há quase 25 anos e sei que partilho muito do que sou com quem me vê em casa, mas quis que me conhecessem melhor, que soubessem de onde venho, com quem cresci, os medos que senti – e sinto – e o que me enche o coração", escreveu a apresentadora na sua conta de Instagram.

Leia Também: Tânia Ribas a 'rebentar' de orgulho dos filhos (e há uma razão para isso)