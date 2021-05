Ainda muito emotivo depois da conquista dos The Black Mamba, que conseguiram passar à final da Eurovisão, José Carlos Malato partilhou novas imagens deste momento no Instagram.

"Foi bonita a festa, pá! Orgulho! Obrigado", escreveu na legenda de duas fotografias captadas nos bastidores do evento que decorre em Roterdão.

Recorde-se que os The Black Mamba - grupo composto por Marco Pombinho, Tatanka, Miguel Casais, Guilherme Salgueiro e Rui Pedro Pity - estão a representar Portugal na competição internacional com a música 'Love Is On My Side'.

