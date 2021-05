Portugal está de parabéns! 'Love Is On My Side', música escolhida este ano para representar o país no Festival da Eurovisão, que está a acontecer em Roterdão, nos Países Baixos, passou à final.

O momento do festejo da equipa que está a acompanhar os The Black Mamba foi mostrado através de um vídeo partilhado por José Carlos Malato na sua conta de Instagram.

"Que orgulho!", afirmou.

Veja o momento na galeria.

