Os primeiros elementos da comitiva portuguesa que vai participar no Festival Eurovisão da Canção de 2022, que este ano se realiza em Turim, em Itália, chegaram à cidade ao início da tarde. Os primeiros ensaios dos artistas no palco do PalaOlimpico iniciaram-se esta manhã com os intérpretes da Albânia, da Letónia, da Lituânia, da Suíça, da Eslovénia, da Ucrânia, da Bulgária, dos Países Baixos e da Moldávia. Maro, que representa Portugal, tem o primeiro contacto com o cenário amanhã de manhã.

A cantora e compositora, nascida em Lisboa há 27 anos, a 30 de outubro de 1994, está a concurso com o tema bilingue "Saudade, saudade" e tem o ensaio de 30 minutos marcado para as 10h00. Croácia, Dinamarca e Áustria são os países que se seguem. À tarde, é a vez dos representantes da Islândia, da Grécia, da Noruega e da Arménia, adversários de Maro na primeira semifinal do eurofestival, agendada para 10 de maio. A artista portuguesa é acompanhada em palco por cinco colegas de profissão.

As cantoras Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite, Diana Castro e Milhanas também embarcaram esta manhã para Turim. "Vou ter um grupo incrível de mulheres comigo", anunciou a artista nas redes sociais no final de março. Portugal ocupa, atualmente, antes dos ensaios, o décimo-terceiro lugar na lista das principais casas de apostas. Neste momento, a canção favorita é a da Ucrânia, "Stefania", interpretada pelo grupo de hip hop Kalush Orchestra, seguida da da Itália e da da Suécia.