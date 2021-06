É já no próximo sábado, dia 19, que Portugal defronta a Alemanha naquele que será o segundo jogo para o Campeonato da Europa. A partida será transmitida às 17 horas, na TVI, e a estação está a preparar uma emissão especial.

Nota um comunicado enviado às redações que o canal está a preparar um direto que vai fazer companhia aos espectadores ao longo do dia - uma verdadeira "festa do futebol" que une o entretenimento à informação.

Esta emissão especial ficará a cargo de Cristina Ferreira, Alice Alves, Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz, Maria Cerqueira Gomes, Mónica Jardim, Nuno Eiró, Ruben Rua e Santiago Lagoá.

"O pontapé de saída está marcado para as 10h e ao longo do dia contamos com muitos convidados especiais, artistas nacionais e repórteres TVI em direto, dentro e fora do país, a relatarem os ânimos vividos nesta grande festa que é o futebol. David Carreira também vai marcar presença com a apresentação oficial da música de apoio à Seleção Nacional", adianta ainda o comunicado.

Leia Também: Euro 2020 ajuda TVI na luta de audiências