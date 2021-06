Esta segunda-feira, a TVI conseguiu mais uma vitória na luta de audiências.

O jogo da Espanha frente à Suécia para o Campeonato da Europa valeu à estação a liderança no horário nobre.

"Esta segunda, a TVI foi líder do prime time, com especial destaque para o jogo do Euro 2020, Espanha x Suécia", nota uma publicação nas redes sociais do canal.

