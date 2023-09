Lourenço Ortigão e Kelly Bailey continuam a descobrir a maternidade em conjunto, isto depois do nascimento do primeiro filho de ambos, no passado dia 9 de julho.

Decidiram dar ao menino o nome Vicente Blue, o que levantou a curiosidade dos fãs. A justificação, no entanto, é bastante simples.

"Não tínhamos nenhum Vicente na família. Gosto de nomes que não me tragam uma imagem", começou por explicar Lourenço numa conversa com os jornalistas que aconteceu durante a festa de apresentação da nova grelha da SIC, passando depois para o apelido: "Era um nome que gostávamos há muito tempo. Havia um miúdo chamado Blue numa viagem que fizemos e nós adorámos. Ele é o Vicente mas eu acho que ele vai ser o Blue na escola, depois poderá escolher qual o nome que poderá usar. As pessoas acham que há uma grande história por detrás disto, mas não há. Nós também somos irreverentes, queríamos dar um nome diferente".

Lourenço e Kelly procuraram as habituais ajudas sobre as instruções básicas que todos os pais de primeira viagem precisam de ter, mas decidiram viver tudo de forma tranquila. "Informámo-nos sobre o que era necessário para o bebé ter a sua vida, com cursos e livros, mas sinceramente não nos preparámos muito, porque não sabíamos como ia ser o bebé. Estamos a viver e a adaptar-nos", fez notar o ator.

Em relação aos maiores desafio desta fase, o artista, de 34 anos, não tem dúvidas que pertencem à companheira: "Eu estou só a dar apoio. Claro que acordo 50 vezes e tudo, mas acho que a mãe é que tem os maiores desafios, como amamentar, uma mudança hormonal muito grande... é mais intenso. O pai tem de dar apoio à mãe e essa tem sido a minha maior preocupação".

Ainda que estejam focados no novo membro da família, o casal não descura os momentos a dois. "Obrigamo-nos a ter tempo porque escolhemos muito os trabalhos que fazemos. Foi importante abdicarmos de alguns trabalhos para nos podemos dedicar a nós", confessou ainda Lourenço Ortigão.

