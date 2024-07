Kelly Bailey falou abertamente sobre a gravidez e a maternidade no 'Dois às 10', da TVI, e explicou também a escolha do nome do filho, Vicente Blue, de um ano.

Ao conversar com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira esta quinta-feira, dia 18 de julho, confidenciou: "Tínhamos algumas ideias de nomes e eu e o Lourenço, durante muito tempo, não sabíamos se era rapaz ou rapariga. A nossa família não soube se era rapaz ou rapariga quase até ao fim - nós não quisemos dizer. Blue era um nome que dava para menina ou para menino e eu gostava disso, e era um nome curto".

"E sim, o azul é uma cor que eu e o Lourenço gostamos também, mas não era pela cor. Era pelo significado, gostávamos do nome. Depois o Vicente também era um nome que estava muito presente, então até foi no dia em que ele ia nascer [que tomaram a decisão final]. Estava com o Lourenço e estávamos a experimentar... Foi até ao fim", contou ainda.

O pequeno Vicente Blue nasceu no dia 9 de julho de 2023 e é o primeiro filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão.