Intitulada 'José Condessa Lookalike Competition', o evento que decorreu no domingo, 24 de novembro, reuniu mais de 300 pessoas no no Parque Eduardo VII, em Lisboa. O próprio ator também esteve na competição e partilhou vários momentos do dia nas redes sociais.

De acordo com a nota de imprensa enviada ao meios de comunicação, "foram 12 os candidatos que se apresentaram a concurso, tendo-se sagrado vencedor do título de 'lookalike' de José Condessa e de uma garrafa de vinho tinto o estudante de Biologia Celular e Molecular Daniel Costa Peres, de 20 anos".

Já em segundo e terceiro lugares do pódio ficaram Tomás Santos e Pedro Casinhas. "O pódio, decidido por aclamação do público e validado por José Condessa, recebeu também um prémio oferecido pelo Boticário".

No decorrer do concurso, José Condessa usou um megafone para se dirigir ao público e agradecer a sua presença. "Acreditem que [o carinho do público] vale muito para nós", começou por afirmar. "A forma como eu trabalho todos os dias é para chegar às pessoas de alguma forma. E ver-vos aqui a tornar os nomes e os comentários em pessoas reais é muito mais importante do que estarmos atrás de uma rede social", concluiu.

Citada na mesma nota de imprensa, Francisca Dias, uma das organizadoras da competição, afirmou que "o evento superou as expectativas de adesão" e explicou ainda que a intenção "era trazer para Portugal a tendência dos 'lookalikes'. Escolhemos o Zé Condessa não só por ser uma celebridade muito adorada pela nossa geração, mas também por ter uma personalidade acessível e carismática".

Pode afirmar-se que o evento foi um verdadeiro sucesso. Na verdade, a organização já veio confirmar que pretende repetir a competição com celebridades como Filomena Cautela.