"Prometemos e fazemos!", pode ler-se na publicação partilhada pela página oficial do concurso 'Lookalike Portugal'.

Depois do sucesso com o ator José Condessa, a tendência dos sósias regressa a Portugal no dia 17 de dezembro. Desta vez, os concorrentes têm de ser parecidos com... Filomena Cautela!

"Se achas que tu ou uma amiga são parecidas à Filomena Cautela preenche o nosso formulário para te habilitares a uma oportunidade única!", escreveram ainda na publicação.

O formulário está disponível aqui.

O evento dedicado a José Condessa, realizado no dia 24 de novembro, reuniu 12 candidatos, tendo-se sagrado vencedor do título de 'lookalike' e de uma garrafa de vinho tinto, o estudante de Biologia Celular e Molecular Daniel Costa Peres, de 20 anos.

Já o concurso de sósias de Filomena Cautela vai decorrer na zona da Grande Lisboa, mas ainda não se sabe o lugar em concreto ou que prémios serão atribuídos.

Recorde-se que o fenómeno 'Lookalike' de celebridades tem dominado as redes socias, depois de personalidades como Harry Styles e Timothée Chalamet terem sido pioneiros neste tipo de concurso.

