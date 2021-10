É um dos maiores e mais ricos artistas da atualidade e faz hoje 35 anos. Com uma fortuna avaliada em 200 milhões de dólares, cerca de 172 milhões de euros, Aubrey Drake Graham nasceu a 24 de outubro de 1986 em Toronto, no Canadá. Na hora de escolher o nome artístico, abdicou da primeira escolha dos pais e do apelido. "Os músicos mais famosos de todos os tempos são conhecidos por apenas um nome", justificaria publicamente, anos mais tarde, o popular rapper, cantor, compositor, ator e empresário canadiano.

Apesar de ter iniciado a carreira profissional na representação e de ser presença regular na série de televisão "Degrassi: The Next Generation" entre 2001 e 2007, só quando editou o primeiro álbum, em 2010, depois de já ter lançado três gravações amadoras entre 2006 e 2009, é que Drake começou a ser reconhecido internacionalmente. É atualmente o artista que mais singles digitais vendeu nos EUA. Foram mais de 142 milhões, incluindo as escutas nas plataformas de audição de êxitos como "Nice for what" e "Child's play". 47 vezes nomeado para os prémios musicais Grammy Awards, ganhou quatro. Também é um dos artistas com mais nomeações para os Billboard Music Awards. Venceu 29.

Em 2017, bateu o recorde da cantora britânica Adele, ao ganhar 13 dos 22 prémios que poderia conquistar na cerimónia. Na edição deste ano, foi considerado o artista da década. Polémico e irreverente, agrediu o colega Chris Brown numa discoteca em Nova Iorque em 2012. Em 2014, foi Diddy que o esmurrou. DMX, Kendrick Lamar, Common, The Weeknd, XXXTentacion, Jay Z e Ludacris foram, a par de Kanye West, que agora se chama Ye, outros dos artistas com quem teve divergências. Ex-namorado de Rihanna, tem um filho com quatro anos.