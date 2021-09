Britney Spears prepara-se para seguir o exemplo de Meghan Markle e do príncipe Harry e dar ao mundo a sua versão dos factos. À semelhança dos duques de Sussex, a popular cantora, compositora, atriz e bailarina norte-americana de 39 anos está a negociar uma entrevista reveladora com Oprah Winfrey. A intérprete de sucessos globais como "Toxic", "I'm a slave 4 U" e "Womanizer" vai revelar detalhes do calvário que viveu nos 13 anos em que esteve sob a tutela do pai por ordem judicial devido a problemas mentais.

"Vai finalmente poder falar", confirmou uma fonte próxima da artista ao jornal The Mirror. Para além de lhe controlar os telemóveis, os computadores e as contas bancárias, James Spears é acusado de ter obrigado a filha a tomar medicação desadequada à sua condição psicológica para a manter dopada e até de a ter impedido de engravidar desde 2008. "Ela está preparada para falar na grande revolta que a vida dela deu e ficou muito emocionada com a entrevista que a Meghan e o Harry deram", refere ainda.

"Ela tem tido muitos pedidos de entrevista mas ela gostaria de a fazer com a Oprah e as equipas das duas partes já estão em conversações nesse sentido", confidencia fonte próxima de Britney Spears. A advogada Mathew Rosengart é uma das intervenientes nas negociações. Para além dos períodos em que esteve internada em hospitais psiquiátricos, a artista promete revelações chocantes. No documentário "The New York Times Presents: Controlling Britney Spears", Alex Vlasov, ex-guarda-costas da atriz, contratado por James Spears, garante que o progenitor conseguia aceder em tempo real a tudo o que a filha fazia no telemóvel pessoal.

Ainda sem data de gravação definida, a controversa entrevista deverá ser exibida "dentro de poucas semanas", garante o The Mirror. Entretanto, nas últimas horas, a imprensa nacional e internacional revelou que, no caso dos duques de Sussex, o filho da princesa Diana de Gales encontrou-se pessoalmente com Oprah Winfrey num quarto de hotel em Londres, em Inglaterra, dois anos antes do casal anunciar publicamente o seu afastamento da família real britânica, consumado a 31 de março do ano passado.