Os fãs insistiram (muito) na véspera mas Sara Carreira não vacilou e conseguiu (mesmo) manter o projeto em segredo até ao dia seguinte. "Tenho andado bastante desaparecida [das redes sociais] mas gostaria de vos dizer que estou bem", garantiu a cantora, que, no dia seguinte, 21 de outubro, comemorava o seu vigésimo-primeiro aniversário. "É uma coisa que já estou a preparar há alguns meses e espero que seja um projeto longo", limitou-se a dizer a intérprete de "Vou ficar", "Penso em nós" e "Sem ninguém saber".

A pressão dos admiradores foi grande mas a artista nem sequer levantou a ponta do véu. "Não posso dizer mais nada, senão matam-me. Amanhã à noite, devo anunciar o que é. Devo admitir que estou com bastante medo", assumiu a filha do cantor e empresário Tony Carreira. "É um projeto diferente com uma pessoa que, quase de certeza, conhecem", limitou-se a dizer a artista. No dia seguinte, como prometido, a então namorada do ator e cantor Ivo Lucas revelava a parceria com a estilista nortenha Micaela Oliveira e a criação da marca de moda Éssê by Sara Carreira.

"Nem acredito que vou lançar a minha primeira coleção de roupa e com a Micaela, uma grande amiga minha há muitos anos. Não podia estar mais feliz e grata. É completamente diferente daquilo que fiz até agora. É uma outra área, uma nova experiência", assumia a intérprete. Sara Carreira morreria cerca de um mês e meio depois, no dia 5 de dezembro de 2020, num acidente de viação na A1. Regressava a Lisboa depois de ter ido à Trofa buscar algumas das peças da coleção para promoção.