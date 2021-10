Tirando a participação na telenovela "Amor amor", que já gravava na altura do fatídico acidente que vitimou a namorada, Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020, Ivo Lucas afastou-se completamente da vida artística e das redes sociais desde então. Até hoje, só abriu uma exceção, no passado dia 21 de maio, para partilhar o vídeo com o hino da associação que a família da malograda cantora e designer de moda fundou para perpetuar a memória da artista, falecida com apenas 21 anos.

Há momentos, o cantor, compositor, músico e ator de 31 anos, que conduzia o carro que vitimou a namorada, regressou às publicações. Ivo Lucas partilhou a ligação para "Só desta vez", uma balada apaixonada, dedicada a Sara Carreira, que recorda um amor desfeito. "A falta que me fazes", desabafa o artista, que até hoje nunca se tinha pronunciado publicamente sobre o fim da relação. "Guardar um sentimento só nos torna mais sós. É por saber que o tempo só jogou contra nós", canta.