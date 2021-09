É uma das cantoras da atualidade que mais discos vendeu em todo o mundo, mais de 118 milhões. Mas, em criança, tímida e reservada, poucos davam por ela. Nascida a 4 de setembro de 1981 em Houston, no Texas, no sul dos Estados Unidos da América, a cantora, compositora, atriz, empresária e ativista norte-americana Beyoncé faz hoje 40 anos e já nada tem a ver com a menina que foi. "Sempre fui uma criança introvertida mas, assim que subo ao palco, consigo libertar-me da minha concha", desabafa a artista.

Filha de uma cabeleireira e de um vendedor de equipamentos de escritório, a intérprete de sucessos globais como "Halo" e "Crazy in love" começou a dar nas vistas quando, em 1990, foi escolhida para integrar o grupo feminino Girl's Tyme. Apercebendo-se do potencial da banda, o pai, Mathew Knowles, despede-se e passa a geri-la. Em 1996, é ele que toma a decisão de mudar o nome para Destiny's Child. Despede metade do grupo e contrata uma nova cantora, Michelle Williams. Logo no ano seguinte, entram no top.

Nos anos seguintes, a popularidade do trio, também composto por Kelly Rowland, dispara. Em 2003, depois de experimentar a representação num filme com Mike Myers, Beyoncé lança-se a solo, cimentando uma carreira de sucesso já recheada de prémios. Casada com o rapper, compositor, produtor discográfico e empresário Jay Z, a artista tem três filhos, Blue Ivy, Rumi Carter e Sir Carter. Segundo uma estimativa da prestigiada revista Forbes, a artista vale atualmente mais de 400 milhões de euros.