Depois de uma grande gala há sempre uma boa 'after party'. A edição de 2023 dos MTV Video Music Awards não foi exceção e assim que o evento terminou, algumas estrelas seguiram para uma outra festa onde passaram o resto da noite juntas.

Taylor Swift e Selena Gomez foram as principais famosas a marcar presença nesta festa organizada pelo rapper P. Diddy e que aconteceu num espaço noturno situado em Nova Iorque.

Anitta também juntou amigos numa festa, ainda que tenha sido proibido filmar e fotografar no decorrer da mesma.

Veja na galeria as imagens das celebridades, já com looks diferentes dos que levaram aos VMA, a chegarem à 'after party' de P. Diddy.

