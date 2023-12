As estrelas da SIC estiveram reunidas esta quarta-feira, dia 6 de dezembro, na festa do 10.º aniversário do canal temático SIC Caras.

Daniel Oliveira, que assumiu anteriormente o cargo de diretor deste canal, foi apenas uma das várias figuras públicas que marcaram presença. O também apresentador fez-se acompanhar da mulher, Andreia Rodrigues, que ajudou a inaugurar a estação.

Zulmira Ferreira, Nuno Azinheira, Paula Lobo Antunes, Jorge Corrula, Carolina Patrocínio, Filipa Torrinha Nunes, Heitor Lourenço, Micaela, Bárbara Guimarães, Francisco Pedro Balsemão e Liliana Campos, entre outros, marcaram igualmente presença no evento.

Veja na galeria todas as fotografias do evento.

Leia Também: Assim foi a apresentação da nova temporada de 'Dança com as Estrelas'