Dias depois de receber a gala GQ MOTY Awards, o espaço 8 Marvila, situado em Lisboa, foi o palco da apresentação da novíssima temporada de 'Dança com as Estrelas', o concurso de famosos que chega já em janeiro do próximo ano pelas mãos de Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

A ocasião serviu, acima de tudo, para anunciar os nomes dos primeiros sete concorrentes desta edição. Ana Guiomar, Ana Malhoa, Liliana Santos, Luisinha Oliveira, Raquel Tillo, Bernardo Sousa e Tiago Carreira estão já confirmados, com os restaurantes colegas a serem conhecidos apenas na gala de estreia.

Todos os famosos acima mencionados estiveram no evento, acompanhados dos bailarinos profissionais que vão ajudá-los nesta aventura.

Na galeria pode encontrar as fotografias do evento.

