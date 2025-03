Após ser questionado numa entrevista ao Golf Pass, na quarta-feira, sobre o que mais o entusiasma para o futuro, relata o Daily Mail, Niall Horan contou que está a trabalhar num novo disco.

"Estou, esta semana, prestes a sentar-me e a reunir ideias, mas vou sentar-me e começar a escrever o meu próximo álbum. Isto é um exclusivo, estou a trabalhar num novo álbum", partilhou o cantor.

Este será o quarto álbum do artista e marca o regresso ao trabalho depois da trágica morte do colega da banda One Direction, Liam Payne, em outubro do ano passado.

Leia Também: Família de Liam Payne emite comunicado e fala em danos "indescritíveis"