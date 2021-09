Mel Thompson, estrela de YouTube, que partilhava vídeos relacionados com o mundo da beleza, morreu aos 35 anos de idade, conforme avançou o marido, Puffin Thompson.

"A Mel morreu ontem, infelizmente. É muito difícil escolher apenas 10 fotos. Perdemos uma pessoa maravilhosa. Queria mostrar os sorrisos que ela trouxe. Tive de responder a tantas mensagens de pessoas que queriam saber se ela estava bem, sem terem ideia de que ela tinha morrido", começa por dizer.

"É maravilhoso ver o quão amada ela foi. E que ela amou de volta. Vou continuar a amá-la e a sentir a falta dela", adiantou, sem contudo revelar a causa da morte da companheira.

"Ela foi um pilar da nossa família. Os miúdos falavam com ela sem parar e ela conversava constantemente com eles e tentava ajudá-los com as suas coisas", completou, notando a pessoa incrível que Mel era.

Leia Também: "Abracem as vossas mães". Membros dos Kings of Leon de luto