Clea Shearer está a batalhar contra um cancro da mama. A organizadora profissional, que se tornou conhecida por causa do programa na Netflix 'Get Organized With the Home Edit', revelou publicamente o seu diagnóstico nas redes sociais, evidenciando que ir-se-á submeter a uma dupla mastectomia.

"Tenho cancro da mama", começa por referir. "É algo difícil de se dizer, mas é melhor do que guardarmos para nós mesmos. Vou fazer uma dupla mastectomia amanhã (orações são bem-vindas!), e quero dizer algumas coisas antes da operação", afirmou esta quarta-feira, 6 de abril.

"Encontrei um caroço na última semana de fevereiro. Estava a tentar marcar uma consulta com o meu médico há meses e mesmo quando disse que tinha encontrado um caroço, não conseguia uma marcação. Tive de pedir uma mamografia ao meu médico de família, que levou a uma ecografia e depois a uma tripla biópsia de emergência", explica.

"Tenho dois tumores com um centímetro cada um, que são agressivos e de crescimento rápido - mas apanhei-os cedo. Se não tivesse tomado atenção, estaria numa situação completamente diferente agora", evidencia.

"É uma escolha profissional tornar isto público, mas ao partilhar a minha experiência encontro um propósito no cancro. Se puder convencer algum de vocês a fazer um autoexame com regularidade, a educarem-se e a priorizarem a vossa saúde acima das vossas agendas - então isto terá um significado. É também importante notar que tinha menos de 40 anos quando estes tumores se formaram e não tinha histórias de cancro da mama na família. Mesmo que o cancro seja improvável, continua a ser possível", alerta.

"Tenho de admitir que nos primeiros dias lidei com sentimentos 'porquê eu'. Mas rapidamente, comecei a pensar, 'honestamente, porque não eu?'. Tenho todo o apoio, recursos e uma plataforma para ajudar outras pessoas com isto. Por isso, se há alguém que tem de ter cancro da mama, fico contente por ser eu. Obrigada por estarem comigo nesta jornada. Amo a nossa comunidade, significam mais do que alguma vez possam imaginar", completa.

