Com o casamento marcado para outrubro, em Roma, Stassi Schroeder e Beau Clark confirmaram que os planos mantêm-se. Informações que chegam durante a pandemia da Covid-19, sendo Itália um dos países mais afetados neste momento.

Foi durante o programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' que o casal revelou que não tenciona mudar a data da cerimónia nem o local.

"Vamos manter isso", afirmou, contando ainda que já compraram os bilhetes de avião, uma vez que neste momento "estão mais baratos".

Recorde-se que o casal anunciou o noivado em julho do ano passado.

Com a família em Itália, Beau Clark disse que estão "todos saudáveis, mas não podem sair de casa".

