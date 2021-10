Este domingo, 17 de outubro, a RTP estreia mais uma temporada do talent show 'The Voice Portugal', uma vez mais conduzida por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

Ao lado de Marisa Liz, Diogo Piçarra e António Zambujo, Aurea será novamente mentora e diz estar "ansiosa" com a estreia.

"É hojeeeee!! Estreia do The Voice Portugal na RTP, quem mais desse lado está tão ansioso quanto eu?", escreveu nas suas redes sociais.

O 'The Voice Portugal' vai para o ar depois do Telejornal, no mesmo horário em que a SIC emite 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' e a TVI transmite a gala do 'Big Brother'.

