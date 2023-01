Com um fim de semana que vai ficar marcado pelas temperaturas baixas, a televisão portuguesa dá-lhe várias escolhas para ficar agarrado à manta e entreter-se nestes dias de muito frio. E se ainda não está a par daquilo que pode ver no pequeno ecrã, o Fama ao Minuto dá-lhe uma lista. É só escolher.

RTP

O programa 'Aqui Portugal' vai estar no sábado em Viana do Castelo, e pode acompanhar o formato até ao final da tarde, que é quando começa o 'Preço Certo' com Fernando Mendes. Isto antes do 'Telejornal'. À noite pode ver 'Portugueses pelo Mundo' e depois o 'Masterchef Portugal'.

No domingo, a tarde é ocupada com o 'Faz Faísca', novamente 'Portugueses pelo Mundo', um concerto do Zé Amaro, 'Faço Tudo por Amor' e o 'Telejornal'. À noite segue a estreia do 'Dança Comigo'.

SIC

Pela estação de Paços de Arcos vai começar o sábado, como tem sido habitual, com o 'Alô Marco Paulo', depois logo a seguir ao 'Primeiro Jornal' vem o 'Alta Definição' e 'Caixa Mágica'. À noite pode acompanhar o penúltimo 'Tabu', onde Bruno Nogueira vai conversar com quatro convidados que saíram de Portugal à procura de melhor condições. Para terminar, chega César Mourão com mais um 'Terra Nossa - Feiras e Mercados'.

O domingo traz-nos o 'Olhá SIC' logo pela manhã e 'Médico da Casa'. A seguir ao 'Primeiro Jornal' pode acompanhar mais uma emissão do 'Fama Show' e logo de seguida o 'Domingão'. O dia termina com 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', de Ricardo Araújo Pereira, e mais um 'Vale Tudo'.

TVI

Pela estação de Queluz pode contar com mais um 'Dois às 10', que chega antes do 'Jornal da Uma', depois segue-se o 'Conta-me' - com Manuel Luís Goucha a conversar com Tim - e o 'Em Família'. A seguir ao 'Jornal das 8' pode acompanhar mais um episódio da novela 'Festa é Festa' e termina com 'A Ex-Periência'.

O domingo conta com mais um 'Querido, Mudei a Casa!', depois segue-se a Missa. Logo a seguir ao 'Jornal da Uma' tem o 'Somos Portugal'. À noite, depois do 'Jornal das 8', volta a ter na sua companhia a novela 'Festa é Festa', o programa 'Toda a gente me diz isso' e novamente 'A Ex-Periência'.

