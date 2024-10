Depois de uma passagem pelo Brasil, em 2017, quando foi contratado pelo Paraíba do Sul, clube da quarta divisão, Fábio Paim volta a ser notícia no Brasil, desta vez pelo filme pornográfico em que se estreou.

Em entrevista ao portal brasileiro Globo Esporte, o ex-futebolista falou desta experiência.

"Aqui em Portugal está uma febre, aqui está tudo doido. Sabes porquê? Porque as pessoas não me levam a mal, eu sou assim. Num podcast, eu disse que o meu sonho era ser ator 'porno'. Surgiram um monte de propostas, abri telejornais, capas de jornal... E eu não tinha feito nada. Então já que toda gente está a falar sobre isso, vamos fazer um filme. E fiz. 'Mano', vou dizer uma coisa, é bom fazer sexo e ainda pagarem", revelou Paim à referida publicação.

Na mesma entrevista, o ex-futebolista recordou ainda a passagem pelo Paraíba do Sul, clube brasileiro da quarta divisão, em 2017.

"Eu perdi oportunidades muito grandes por não seguir as regras. Só que eu chego ao Brasil, um país que eu amo e que queria conhecer. Eu já não estava muito naquela de ser jogador, mas queria jogar. Só que o meu instinto... Na primeira vez que fui à favela, não quis mais sair de lá. Eu senti-me bem, as pessoas tratavam-me bem, não queriam saber se eu era jogador, entendes? Deram-me um hotel para ficar, mas eu não dormia no hotel, 'mano'. Eu dormia na favela", explicou.

