Júlio Isidro marcou presença numa das últimas emissões do programa 'A Nossa Tarde', conduzido na RTP1 por Tânia Ribas de Oliveira.

Terminada a entrevista, o icónico comunicador recorreu à sua conta oficial de Facebook para partilhar um desabafo através do qual elogia o formato e a apresentadora.

"Vinte minutos muito divertidos com a querida Tânia Ribas de Oliveira. Até me deu colinho na despedida. Televisão bem disposta, com maneiras e sem peneiras", disse, juntando às suas palavras uma fotografia na qual surge, precisamente, ao colo da amiga.

"A Tânia Ribas Oliveira é uma magnífica animadora das tardes da RTP", completou.

Leia Também: Ana Bola assinala aniversário de Júlio Isidro: "Como sabes, amo-te"