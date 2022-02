Este domingo, dia 27, no rescaldo da vitória de Kasha no 'Big Brother Famosos', arrancou uma nova edição do reality show da TVI.

Com Cristina Ferreira na apresentação, o programa voltou a estender a abrir as portas da casa mais vigiada do país a 13 caras conhecidas que vão disputar o lugar na final.

Curioso para saber quem são os protagonistas do jogo? Clique na galeria e fique a conhecê-los.

