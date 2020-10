A estreia de Morgan Wallen no 'Saturday Night Live' foi cancelada, na quarta-feira, 7 de outubro, depois de o cantor ter sido criticado por ter estado presente numa festa, no fim de semana, onde todas as pessoas estavam sem máscaras.

O artista, de 27 anos, foi fotografado a beijar várias mulheres enquanto visitava Tuscaloosa, Alabama, como mostram vários vídeos que estão a circular no TikTok. Imagens que surgiram dias antes de Wallen subir ao palco do programa, atuação que iria acontecer no próximo sábado, dia 10 de outubro.

A decisão de 'Saturday Night Live' foi destacada pelo próprio artista no Instagram, onde escreveu que as suas "ações afetaram os seus objetivos de longo prazo e os seus sonhos".

Além disso, confirmou que não testou positivo para a Covid-19. "Respeito a decisão do programa porque sei que os coloquei em risco e responsabilizo-me por isso", acrescentou.

