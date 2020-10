Macaulay Culkin divertiu os seguidores da sua página do Instagram ao mostrar uma fotografia em que aparece a usar uma máscara temática do famoso filme 'Sozinho em Casa'. Um equipamento que serve de proteção contra a Covid-19.

A máscara é uma cópia da expressão da sua personagem no filme, onde dá vida a Kevin McCallister, em que aparece com a boca aberta e as mãos na cara.

Na legenda da imagem, o ator, atualmente com 40 anos, apela ainda ao uso do equipamento de proteção individual contra o novo coronavírus.

