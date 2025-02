O filme Homem-Aranha 4, protagonizado por Tom Holland, já não vai chegar aos cinemas a 24 de julho de 2026.

A Sony anunciou que a estreia da longa-metragem foi adiada por uma semana, por isso só vai estar disponível no grande ecrã a 31 de julho de 2026.

De recordar que quando esteve no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', no ano passado, o ator acabou por revelar que as gravações do filme iriam começar este verão. "Está tudo pronto. Mal posso esperar."