Estreou na noite deste domingo a nova temporada do programa 'Quem quer namorar com o agricultor?' e o primeiro episódio foi o grande trunfo da SIC para esmagar a TVI no último domingo do mês de maio.

Segundo a estação de Paço de Arcos, o programa foi "líder absoluto na sua estreia com 32% de share e 15,5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 463 mil e 600 telespectadores".

O canal vai mais longe e afirma que esta foi "a melhor estreia em share de um domingo desde 2013".

Por outro lado, a TVI dominou as redes sociais. No Twitter, o programa 'All Together Now', transmitido no mesmo horário que 'Quem quer namorar com o agricultor?', esteve no top das pesquisas durante toda a noite.

