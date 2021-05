Na noite deste domingo, dia 30, a SIC e a TVI prepararam emissões especiais para os respetivos serões, elevando assim a luta de audiências no último fim de semana do mês.

A estação de Paço de Arcos estreou uma nova temporada do programa 'Quem quer namorar com o agricultor?', apresentado por Andreia Rodrigues, e a TVI emitiu um especial 'All Together Now' com concorrentes já eliminados que lutaram por uma nova oportunidade no concurso.

Não se sabe ainda o desfecho das audiências, mas nas redes sociais houve um claro 'vencedor'. O programa de Cristina Ferreira dominou o Twitter, tendo estado no top de pesquisas durante toda a noite - a par de outros temas, sobretudo ligados ao desporto.

