Rita Pereira foi alvo de algumas críticas por parte dos espectadores do programa 'All Together Now' devido ao comentário que fez sobre duas das concorrentes: Keira e Maria.

Tendo isto em conta, a atriz acabou por explicar o sucedido nas stories da sua conta de Instagram.

"Vamos lá esclarecer esta situação. O que eu disse à Keira foi: se eu estiver com os meus amigos e quiser divertir-me e curtir, vou ver a Keira. E repeti 'isto é a minha opinião' ou seja, isto é o tipo de presença em palco que me diverte. Um concerto que me diverte", começa por dizer.

Entretanto, continua: "Eu não disse que a Maria cantava mal, que a Maria não merecia estar ali, nem sequer disse que a Keira era melhor que ela. A Maria foi uma das minhas preferidas no seu primeiro ATN".

Mensagem deixada por Rita Pereira na sua conta de Instagram© Instagram - Rita Pereira

"Portanto, se te deixei triste com o meu comentário, Maria, as minhas mais sinceras desculpas. Na altura nem reparei que estavas a chorar se não teria ido falar contigo no final, tal como fiz em outros ATN com outros concorrentes. Provavelmente não me soube expressar bem. Um forte abraço e uma vez mais, desculpa Maria", completa.

Leia Também: A foto que prova que o filho de Rita Pereira é "igualzinho ao pai"