Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, usou este domingo a sua conta oficial de Instagram para felicitar a mãe, que hoje completa mais um ano de vida.

"Parabéns, mãe", declarou o DJ francês na legenda de duas imagens que não tardaram a captar a atenção dos fãs.

Uma das fotografias mostra Guillaume com aproximadamente a mesma idade que o filho e a outra o pequeno Lonô, de dois anos. Ambos surgem ao lado da mãe e avó.

Nos comentátios da publicação os seguidores do namorado da estrela da TVI mostraram-se surpreendidos com as semelhanças entre Guillaume e Lonô.

"O filho é a cara do pai", "o Lonô é igualzinho o papi", "clones" ou "iguais", são os comentários que mais se repetem.

Eis abaixo a publicação que surpreendeu os seguidores:

