É caso para dizer... olha que dois! Hoje, 22 de setembro, Cristina Ferreira partilhou nas stories da sua conta de Instagram um divertido momento no qual se encontra com Manuel Luís Goucha no estúdio de gravação.

Assim que a viu, e depois de cumprida uma obrigação publicitária, Goucha não resistiu em brincar.

"O que é que cá vieste fazer?", questionou.

"Falar contigo, ver como é que estás", respondeu Cristina.

"Ah, estou ótimo. Melhor do que nunca, estou numa fase muito rebelde", garantiu Manuel entre gargalhadas.

