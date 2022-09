Cuca Roseta foi a grande convidada da emissão desta quarta-feira, 21 de setembro, do programa das tardes da TVI. Numa conversa aberta com Manuel Luís Goucha, a fadista acabou por surpreender o apresentador com uma revelação.

A certa altura, Cuca Roseta falou no tio, Pedro Roseta, que havia sido Ministro da Cultura. Foi aí que, surpreendido, Goucha disse o seguinte: "Agora deixaste-me de queixo caído".

Na mesma conversa, a artista falou sobre a paixão pelo fado, que considera ser a sua "missão de vida".

