Cuca Roseta deu uma entrevista à RFM onde recordou a polémica em que se viu envolvida após um comentário de Nuno da Câmara Pereira.

O fadista criticou as publicações da colega da profissão nas redes sociais, algo que gerou burburinho.

Recordando a controvérsia, Cuca disse aos radialistas: "Vou contar aqui um segredo: eu não li, ainda, o post que entretanto o Nuno da Câmara Pereira apagou".

"As pessoas quando criticam as outras é um processo delas, não é algo que é nosso, e isso foi algo que demorei algum tempo a perceber, principalmente como artista. Sei quem eu sou, para onde é que vou, o que é uma coisa boa, tanto para as críticas boas, como para as críticas más. Mas há coisas que magoam", completou.

