Assim que foi tornada pública a notícia da morte de Rui Nabeiro, foram muitas as homenagens que começaram a circular nas redes sociais.

Entre as mensagens, destacam-se as palavras de António Sala - que não tardou a lamentar a partida do empresário.

"Estou muito triste com a partida do meu grande amigo sr. comendador Rui Nabeiro. Um homem bom. Um exemplo a seguir. Um profissional absolutamente brilhante. Uma pessoa única. Tivesse Portugal mais empresários e humanistas como Rui Nabeiro e seríamos um país bem diferente e bem melhor. Podem crer", começou por escrever.

"Vou ter saudades dos nossos abraços, do seu sorriso tranquilo e da sua frase sempre que falávamos: "Olá amigo António. Então, como vai isso?'", recordou de seguida.

"Querido amigo, hoje vou muito triste. A toda a família Nabeiro, o meu abraço solidário e os meus sentidos pêsames. Muita e muita força! Até sempre querido amigo. Descanse em paz", completou.

Leia Também: Dália Madruga quebra silêncio após morte do "avô Rui" Nabeiro