Dália Madruga recorreu à sua página de Instagram para reagir publicamente à morte do "avô Rui" Nabeiro. Casada com Marcos Tenório Bastinhas, neto do fundador da Delta, a figura pública prestou uma homenagem ao empresário que morreu no domingo, dia 19 de março, aos 91 anos.

"Partiu o avô Rui...", foram estas as palavras que Dália usou para descrever as imagens que destacou na rede social - todas captadas durante momentos vividos junto de Rui Nabeiro.

Após a publicação, foram muitos os que rapidamente deixaram uma carinhosa mensagem na caixa de comentários.

