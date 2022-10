'My Mind & Me' é o nome do novo documentário sobre a vida de Selena Gomez, com estreia marcada para o próximo dia 4 de novembro. De forma a assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, que aconteceu ontem, 10 de outubro, foi lançado o trailer deste filme, onde podem ser vistas já algumas revelações.

"Sê apenas tu mesma, Selena. Ninguém se importa com o que estás a fazer. É sobre quem sou, estar bem onde estou. Estou grata por estar viva", diz a cantora neste excerto já divulgado.

O objetivo de lançar o trailer nesta data foi o de "apoiar a consciencialização mundial sobre o tema" da saúde mental, conforme consta num comunicado oficial.

Recorde que Selena Gomez já lidou com problemas relacionados com depresssão e ansiedade.

Poderá ver 'My Mind & Me' na plataforma de streaming Apple TV+, já no início do próximo mês de novembro.

Leia Também: Hailey Bieber falou de Selena Gomez em entrevista. A 'reação' da cantora