Foi com fotografias onde se mostra ao lado de Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira que Susana Dias Ramos reagiu à polémica crónica que está a marcar a atualidade.

A psicóloga condenou as ofensas escritas por um jornalista num texto de opinião publicado no Correio da Manhã e, para esse efeito, fez uma partilha nas redes sociais.

"Estou gorda! Desde que me conheço como gente! Já estive gorda com 92 quilos e uma criança no ventre, com 80 e sem nenhuma e já estive gorda com 58kg! Hoje estou gorda com 63kg! É uma característica do meu corpo, deixar-se engordar sem eu o autorizar! Por inúmeras razões… eu sei, tenho espelho e não sou cega", começou por escrever.

"É uma característica física, que é facilmente observável e dificilmente se disfarça! Já a estupidez… é tramada! É pior que uma doença sem sintomas. Toma-nos de assalto, quando damos por nós já é tarde demais! Costuma andar de mãos dadas com a chico-espertice de usar os outros em proveito próprio! Como faria um homem desejoso de chegar aos calcanhares da fama de alguém que obviamente inveja profundamente! Um triste pedinte de atenção, de dois minutos de lembrança! Uma mente que um dia elogiaram como sendo brilhante mas oca e como tal desnecessária e fácil de esquecer! A todo o custo, quis ser falado e lembrado. Deve agora aguardar que daqui a quanto tempo Deus quiser, lhe escrevam na lage 'aqui jaz Alexandre, o ridículo'", concluiu Susana, indignada com a situação.

Leia Também: Sílvia Alberto critica jornalista polémico: "A viver na idade da pedra"