Esta quarta-feira, 17 de novembro, assinala-se o Dia do Prematuro, data à qual Carolina Deslandes não ficou indiferente, uma vez que ela mesma passou por esta experiência aquando o nascimento do seu filho mais novo, o pequeno Guilherme, que esteve oito dias numa incubadora.

"No dia em que nasceste, entendi que o amor de mãe é capaz de separar águas, levantar casas, apagar fogos. Percebi também que nos teus olhos, acabados de abrir, cabia toda a certeza e nela, toda a esperança", começa por referir.

"Aquilo que mais me traumatizou nesta experiência, filho, foi a ausência de respostas. Durante 5 horas ouvi - o seu filho estará aqui em 30 minutos. E tu não chegavas. Repeti muitas vezes que tinha medo que te sentisses abandonado, que precisavas do calor do meu peito, do meu leite, do meu colo", recorda.

"Passar por isto, pôs toda a nossa vida em perspectiva. E não há dia nenhum em que te veja correr e sorrir, que não me lembre de ti neste aquário. Porque tu sabias que aquele não era o teu lugar, e nós soubemos também", sublinha.

Entretanto, termina: "Hoje celebra-se o dia do Prematuro. Que isto seja um assunto falado, sem medo, sem constrangimento e que seja possível ter acompanhamento psicológico depois disto. Eu estive durante 6 meses com os piores pesadelos da minha vida. Acredito que não seja a única".

Recorde-se que a artista é ainda mãe de Santiago e Benjamim, ambos frutos do seu anterior relacionamento com Diogo Clemente.

