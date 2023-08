Elizabeth Emanuel, estilista que criou o icónico vestido de noiva da princesa Diana, revelou imagens daquela que seria a segunda opção, caso a primeira não funcionasse.

A 29 de julho de 1981, Lady Di caminhou até ao altar com um modelo marcante de mangas bufantes, que continha mais de 10 mil pérolas e uma cauda de sete metros.

À revista Hello!, a designer mostrou pela primeira vez um desenho do vestido.

"O vestido de noiva sobressalente foi feito apenas para o caso de o segredo do vestido verdadeiro vir à tona. Felizmente, nunca foi usado", declarou. "O vestido foi feito em tafetá de seda marfim claro com detalhes bordados recortados na bainha e nas mangas. Pequenas pérolas foram costuradas no corpete", diz ainda.

Para além de corte em V, o referido modelo tinha mangas de três quartos. "As pessoas perguntam sempre como era. Era parecido em alguns aspetos. Os dois tinham saias longas, mas de resto eram diferentes", sublinha.



© Reprodução - Hello!

Manter o segredo à época não foi fácil, mas os esforços, segundo a designer, valeram a pena. "A nossa equipa era maravilhosa, muito leal e não falava com ninguém. E também porque tínhamos o vestido arrumado todas as noites num armário de metal guardado por dois guardas, o Jim e o Bert. Estava lá alguém 24 horas por dia. Colocamos persianas em todas as nossas janelas", declara, revelando que deitava ao lixo tecidos 'falsos' uma vez que as pessoas iam lá para ver se encontravam pistas.

