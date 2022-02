Já sabe quem é o ator que está na fotografia? José Mata é quem celebra mais um ano de vida esta sexta-feira, 25 de fevereiro.

No Instagram, o artista decidiu recordar uma fotografia antiga e lembrou também que nasceu precisamente no mesmo ano do desastre de Chernobyl, acidente nuclear que aconteceu em abril de 1986.

Uma partilha que levou ainda o ator a pronunciar-se sobre a guerra na Ucrânia.

"Há 36 anos nascia este puto. No ano terrível de Chernobyl. Passados estes anos todos e depois de uma pandemia há alguém que humilha o coração de um país e envergonha o resto do mundo. Mas, o mal terá sempre um adversário mais forte que a própria vida, o bem. Aos bebés, miúdos, adolescentes, adultos e aos seniores deste mundo, a todas a gerações, alimentemo-nos na força do bem. Cultivemos o bem em cada esquina. O bem triunfará. O amor triunfará, sempre", escreveu.

Por fim, agradeceu todo o carinho que recebeu e que vai receber neste dia especial.

